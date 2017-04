Des opérateurs économiques basques en visite au Maroc

Une délégation d'entreprises et d’opérateurs économiques basques effectuera, du 8 au 12 mai, une visite à Casablanca, dans le cadre d’une mission économique destinée à renforcer les liens commerciaux et prospecter les opportunités d’affaires et de coopération offertes par le marché marocain.

Cette mission commerciale, organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la province d’Alava (Pays Basque), en collaboration avec les Chambres de commerce de Bilbao et de Guipúzcoa, connaîtra la participation d’entreprises opérant dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, la logistique, les énergies renouvelables, l’automobile et l’agroalimentaire, indique un communiqué des organisateurs.

L'initiative, qui prévoit des rencontres B2B entre entreprises marocaines et basques, est menée avec l’appui du Département du développement économique et de la compétitivité du gouvernement basque et du Bureau économique et commercial de l’Espagne à Casablanca, a-t-on ajouté.

A cette occasion, rapporte la MAP, les organisateurs ont mis l’accent sur l’importance du marché marocain et le climat favorable à l’investissement qu’offre le Maroc, un pays proche géographiquement de l’Europe et qui bénéficie d’infrastructures de haut niveau, d’un tissu industriel émergent et de l’un des systèmes financiers les plus avancés d’Afrique.

Le communiqué met également en exergue les grands projets structurants lancés au Maroc, notamment la plateforme Tanger Med, le chantier de la Ligne à grande vitesse et les programmes industriels intégrés, en particulier ceux des secteurs de l’aéronautique et de l’automobile.