Des médecins en conclave à Tanger

Une journée d'étude sur le thème "La responsabilité médicale et la protection du médecin" a été organisée, samedi à Tanger, à l’initiative de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs du Nord.

Organisée sous l’égide de la société marocaine d'anesthésie et de réanimation (SMAR), cette journée a été marquée par l'organisation d'une série de conférences scientifiques et médicales, animées par une pléiade de médecins anesthésistes-réanimateurs.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mouhyiddine Sadraoui, membre de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs du Nord, a souligné l’importance de la thématique principale qui a été abordée par les participants lors de cette première journée scientifique, à savoir, "l’anesthésie réanimation en obstétrique".

Outre les discussions d'une série de sujets relatifs à certaines pathologies et des remèdes préconisés en la matière, cette rencontre scientifique a été ponctuée de débats sur la responsabilité médicale et la protection du médecin compte tenu des difficultés rencontrées par les médecins pendant l’exercice de leur profession, a-t-il ajouté.

Cette journée a vu la participation de membres de l'Ordre national des médecins, de l’Association marocaine de médecine légale, du Bureau régional du Club des magistrats du Maroc et du Barreau de Tanger.

Cet événement scientifique s’est articulé autour de plusieurs axes thématiques dont "Les hémorragies du post-partum" et les "Hypoxémies réfractaires en réanimation".

Des conférences sur les urgences, la réanimation et l’anesthésie ont été également à l’ordre du jour de cette rencontre d’étude.