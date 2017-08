Des hackers dévoilent des photos intimes de Miley Cyrus, Kristen Stewart et Tiger Woods

Miley Cyrus, Kristen Stewart et Tiger Woods sont dans l’embarras. Des photos privées de ces trois célébrités ont été dévoilées sur Internet par des hackers.

On y voit Miley Cyrus en train d’embrasser celle qui était à l’époque sa petite amie, le mannequin de Victoria’s Secret, Stella Maxwell, mais aussi un selfie topless de Kristen Stewart, ou encore des photos intimes de Tiger Woods et sa petite amie de l’époque, Lindsey Vonn. Lindsey Vonn a confirmé que les photos étaient bien réelles, et qu’elle porterait plainte, a indiqué la version britannique de Metro. Dans un communiqué publié par People Magazine, un représentant de la skieuse de 32 ans a déclaré : «Il s’agit d’une outrageuse et méprisable invasion de la vie privée de voler et publier illégalement ainsi des photos privées et intimes».

Miley Cyrus, Tiger Woods et Kristen Stewart ne sont pas les premiers à avoir subi des vols de données de ce genre. Il y a quelques années, ce sont les actrices Jennifer Lawrence, Kaley Cuoco ou encore Kirsten Dunst qui ont fait les frais de ce genre de piratages en 2014.