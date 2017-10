Déraillement de la rame d'un tramway à Casablanca

Dans la nuit du jeudi 12 octobre, vers 22h55, un automobiliste n’ayant pas respecté les feux de signalisation a percuté une rame du tramway au carrefour Zénith.

Les équipes d’intervention CASA TRAM, la police et la protection civile ont rapidement été dépêchées sur les lieux et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Heureusement, cet accident n’a provoqué aucun blessé.

Mais cet accident a entraîné le déraillement de la rame du tramway et des dégâts matériels importants sont à déplorer.

Le trafic a dû être interrompu sur la branche Facultés pendant plus d’une heure cette nuit.

Il a repris normalement dès ce matin, suite au travail des équipes d’intervention CASA TRAM qui ont œuvrer toute la nuit pour pouvoir rétablir le trafic dans les meilleures conditions de sécurité.

CASA TRAM déplore ce comportement irresponsable de la part d’un automobiliste.