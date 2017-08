Décès d’Abdelkrim Ghallab : Condoléances du Bureau politique

Suite au décès du journaliste, écrivain marocain et l’un des dirigeants du parti de l’Istiqlal, Abdelkrim Ghallab, survenu dimanche dernier à El Jadida, à l’âge de 98 ans, le Bureau politique de l’USFP a présenté ses condoléances les plus attristées et exprime sa compassion à l’ensemble des membres de sa famille et au parti de l’Istiqlal.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

Politiquement engagé, feu Abdelkrim Ghallab a été un grand patriote et défenseur de premier ordre des causes nationales dès l'aube du Mouvement national, à la fois en tant que militant, intellectuel et journaliste. Abdelkrim Ghallab, qui a dirigé le journal Al-Alam pendant plusieurs décennies jusqu'au début des années 2000, est l'auteur de plusieurs écrits ayant enrichi la bibliothèque arabe, dont des articles de presse et d'opinion, des analyses, ainsi que des romans, des nouvelles, des biographies, sans oublier ses études sur l'islam, la linguistique et la pensée.

Le défunt a été inhumé hier mardi à Rabat.