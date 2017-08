David et Victoria Beckham au bord du divorce ?

La nouvelle est partie du Daily Mail, l’un des journaux les plus populaires de Grande-Bretagne, plus habitué à manier l’artillerie lourde qu’une plume délicate. Mais cette fois, le quotidien fait fort en annonçant la séparation du couple le plus en vue du royaume : Sir David Beckham et Victoria, dite «Posh».

Après 18 ans de vie commune, la fin annoncée d’un mariage que l’on croyait aussi solide que la muraille de Chine est un choc. Leur union avait même résisté à une liaison de David avec son assistante, Rebecca Loos, en 2004. Mais le footballeur a toujours nié cette aventure dont Rebecca avait monnayé le récit détaillé à la presse à scandale. Cette fois, pourtant, nulle rivale en vue pour Posh.

A 43 ans, la maman de quatre enfants ne supporterait plus le mode de vie d’ado prolongé de son mari plus enclin à faire la bringue avec ses potes qu’à se comporter en bon père de famille. D’après des proches du couple cités par le Daily Mail, David et Victoria vivraient déjà séparés… dans la même maison. Chacun se serait retranché dans une aile opposée de leur immense manoir près d’Oxford.

Mais le couple aurait déjà choisi de riposter à cette rumeur non pas avec des mots mais avec des images, qui valent mieux qu’un long discours. Dans les jours qui viennent, la presse devait donc être inondée de clichés montrant les Beckham faisant du sport, allant en soirée, au restaurant, au spectacle, ensemble et aussi inséparables qu’une paire de castagnettes.

ar l’enjeu n’est pas seulement amoureux, il est aussi financier : leurs innombrables contrats publicitaires reposent en grande partie sur l’image positive d’un couple uni, conciliant succès professionnel et vie de famille accomplie. Nul doute qu’en cas de divorce, leurs comptes en banque seraient les premiers à trinquer.