Dakhla aura son Institut supérieur des professions infirmières et des techniques de santé

Le coup d’envoi pour la construction de l’Institut supérieur des professions infirmières et des techniques de santé a été donné dernièrement à Dakhla. La construction de cet institut constitue l’un des chantiers lancés pour la promotion de la santé dans les provinces du Sud. La réalisation de ce projet qui fait partie du programme de développement intégré des provinces du Sud, nécessitera une enveloppe budgétaire estimée à 44 millions de dirhams. Elle vise à répondre aux besoins de la région en cadres infirmiers et permettra d’améliorer le niveau de l’enseignement supérieur dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Par ailleurs, dans la ville de Laâyoune, il a été procédé à l’inauguration d’une nouvelle unité de médecine dentaire à El-Marsa, dans le cadre du partenariat entre la direction régionale de la santé de Laâyoune et le conseil municipal d’El-Marsa, pour une enveloppe estimée à plus de 800.000 dirhams. Cette unité permettra de rapprocher les services de santé, en particulier la santé dentaire, des citoyens et de leur éviter les déplacements vers Laâyoune.

Le centre de santé urbain Salim Ben El Bachir Ben Amaar de Laâyoune a également été rouvert, après les travaux de reconstruction et d’extension qu’il a subis et qui ont nécessité un budget estimé à 2,2 millions de dirhams. Ainsi, la nouvelle superficie de ce centre après extension est passée à 382.80 m² au lieu de 260 m². A rappeler que cette ville connaît également le lancement des travaux pour la construction d’un Centre régional d’oncologie et de la Maison de vie.

Le coût des deux structures devrait atteindre les 77 millions de dirhams. Ce centre a pour mission la prise en charge par des spécialistes des patients atteints de cancer dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, et pourrait accueillir plus de 2.000 patients par an. Ces deux structures sanitaires bénéficieront énormément à la population locale et également aux habitants de toute la région.

Toujours dans le cadre du nouveau modèle de développement, un concours architectural a été lancé pour la construction d’un Centre hospitalier universitaire (CHU) à Laâyoune pour un budget estimé à 830 millions de dirhams. Ce projet est l’un des plus structurants et des plus attendus de ce programme. Il doit répondre aux besoins des populations des provinces du Sud en matière de couverture sanitaire.

A cela s’ajoute le chantier de la création d’une nouvelle Faculté de médecine et de pharmacie qui répondra à l’accroissement de la demande, de plus en plus importante, dans le domaine de la formation médicale.

La création de cette faculté rentre dans le cadre de l’initiative gouvernementale de formation de 3.300 médecins par an à l’horizon 2020, et aussi le renforcement de l’offre de l’enseignement supérieur dans les provinces du Sud du Royaume, et ce à travers la mise en place de différentes filières. La mise en service de cette faculté répondra aux besoins croissants de la population en matière médicale. Elle contribuera aussi à l’atténuation du déficit sanitaire ressenti au niveau des régions desservies.