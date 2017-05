“Cultivons nos jardins” Rencontre écologique à Essaouira

Une rencontre internationale écologique maroco-britannique se tient du 10 au 12 mai, à Essaouira, sous le thème "Cultivons nos jardins" (Growing Gardeners).

Organisée dans le cadre du programme de la Fondation REEP "D’une rive à l’autre" (Shore to Shore), en partenariat avec l’Association Essaouira Mogador, le collège Al Jadida, l’Association Chams, British Moroccan Society et North-South Media, cette rencontre vise à étudier les moyens susceptibles d’encourager les jeunes à être plus conscients envers l’environnement et l’éducation sur la création, l’entretien et l’utilisation des jardins et des espaces publics.

Cette année le Festival "D’une rive à l’autre", initié par la Fondation REEP, se concentre sur les jardins et s’identifie à la démarche de la COP22 et de l’année des Nations unies pour le développement durable.

Lors de cette rencontre, les contributions vont se concentrer particulièrement sur les concepts éducatifs et de santé, ainsi que sur l’importance de l’éducation pour le développement durable et le tourisme.

Les conclusions de la rencontre comprendront la création d’un réseau de personnes et d’organisations au Maroc, en Espagne et en Grande-Bretagne, intéressées par le développement social, personnel et éducatif grâce à l’aménagement du jardinage et d’architecture paysagère.

Cette rencontre offre aussi l’opportunité pour conclure des partenariats constructifs avec des établissements universitaires et des secteurs éducatifs concernés par l’environnement et le jardinage.

Lors de cet événement, un hommage sera rendu à deux chercheurs dans le domaine des études écologiques, à savoir feu Mohammed El Faiz et la défunte Gertrude Jekyll, qui ont contribué à la prise de conscience du domaine environnemental.

Cette édition sera baptisée de leurs noms en reconnaissance de leurs actions louables en faveur de la préservation de l’environnement.