Crédit Agricole du Maroc primé lors de l’African Banker Awards 2017

Nouvelle consécration internationale du Groupe Crédit Agricole du Maroc à Ahmedabad en Inde où s’est tenue hier, mardi 23 mai 2017, la cérémonie de remise des prix de la 11ème édition du prestigieux « African Banker Awards ».

En lice avec d’autres institutions bancaires majeures du continent, en particulier East African Development bank, EFG Hermes en Egypte, Guaranty Trust Bank du Nigeria, KCB Foundation du Kenya, le Groupe Crédit Agricole du Maroc confirme son engagement social et financier et remporte le trophée de la "Banque socialement responsable de l’année" en Afrique.

Ce prix, qui récompense les entreprises mettant leur connaissance globale, leurs ressources et leur expertise au service de l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, vient consacrer les efforts permanents du Groupe Crédit Agricole du Maroc en matière d’inclusion financière, de développement durable et de responsabilité sociétale et environnementale.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a ainsi été consacré pour la qualité de ses actions, tant en interne qu’en externe notamment envers les petits agriculteurs et au regard de la mission de service public qui le caractérise.

Cette reconnaissance internationale récompense particulièrement la forte implication socialement responsable du Groupe Crédit Agricole du Maroc en Afrique qui se décline notamment à travers sa contribution à l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine (Initiative AAA) dont il est le partenaire financier.

Réponse clé au changement climatique et à l’insécurité alimentaire, l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine promeut et favorise la mise en place de projets concrets pour améliorer la gestion des sols, la maîtrise de l’eau agricole, la gestion des risques climatiques et les capacités et solutions de financement, encourageant ainsi le développement d’une agriculture africaine résiliente et climato-intelligente et contribuant, de ce fait, à relever les défis plus globaux de développement.

Ce faisant, l’Initiative AAA prône un développement harmonieux et socialement responsable des activités agricoles dans les pays qui y sont associés.

Il est à rappeler que le Groupe Crédit Agricole du Maroc vient d’être primé au niveau national par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), qui lui a décerné son label RSE en avril 2017.