Coup d'envoi en fanfare de Ramadaniat Sidi Belyout

Le coup d'envoi de la manifestation artistique et culturelle "Ramadaniat Sidi Belyout", organisée annuellement par l’Arrondissement de Sidi Belyout, a été donné jeudi soir à Casablanca. La soirée d'ouverture a été animée par le groupe d'Al Hadra Tanjaouia, orchestré par l'artiste Sara El Assri, qui a gratifié le public des plus beaux chants du Madih. Les habitants de la métropole profitent donc, jusqu'au 14 juin, de toute une série de spectacles et d’activités culturelles, sportives et sociales, dans divers espaces tels que le Complexe culturel de Sidi Belyout et le siège de l’Arrondissement. Au menu, des soirées musicales et des représentations théâtrales, des conférences, ainsi qu’une compétition de déclamation du Coran. Un tournoi de football pour les jeunes est également au programme, au grand bonheur des amateurs du ballon rond.

L’activité culturelle ne sera pas en reste, puisqu’une exposition de calligraphie coranique de l'artiste Samir El Hattab composée de 24 tableaux a été inaugurée, en célébration de l’art graphique. Les organisateurs ont prévu un débat avec des associations de la société civile au siège de l’Arrondissement, en plus d’une représentation théâtrale et une conférence sur la santé. La cérémonie de clôture est, quant à elle, prévue pour le 14 juin à Arsat Zerktouni avec au programme une soirée de Samaa et Madih. La spiritualité qui marque le mois sacré de Ramadan est tout à fait appropriée pour ce genre d’activité.