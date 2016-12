Convention de partenariat entre l’AREF et la Fondation Tamkine pour le soutien pédagogique à distance

Une convention de partenariat pour le soutien pédagogique à distance, a été signée récemment, entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès et la Fondation Tamkine.

Selon un communiqué de l’AREF, cette convention s’inscrit dans la vision stratégique 2015-2030 du système éducatif initiée par le ministère, et plus particulièrement dans le projet 12 relatif à l’intégration des technologies d’information et de communication dans l’enseignement (TICE) et la mesure 2 concernant la gestion des seuils de passage entre cycles.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l'Académie, Mohammed Dali, a indiqué que la mise en œuvre de ce partenariat constitue une adhésion effective au chantier de réforme du système éducatif, notamment en matière d’amélioration et du renforcement des capacités et des résultats des apprenants.

Le projet constitue indéniablement une valeur ajoutée pour le développement du secteur de l'éducation et de la formation dans la région et renforcera la confiance dans l'école à travers le soutien pédagogique à distance, qui permettra le cas échéant, de surmonter certaines contraintes et difficultés entravant la présence effective en classe, a dit le directeur de l’AREF.

De son côté, le président de la Fondation Tamkine, Abdelilah Kadili, s’est félicité de la qualité des relations tissées avec l’AREF et ses cadres qui ont, selon lui, apporté avec détermination un soutien proactif aux initiatives de la Fondation.

Il a tenu à préciser que la première action de la Fondation fut consacrée au lancement du Programme Tamkine tutoring, sous forme de classes connectées afin de tirer le meilleur profit des potentialités des technologies d’information et de la communication pour renforcer leurs connaissances et contribuer à leur succès.

Appelant à l’implication de tous les intervenants pour généraliser la dynamique dans l’ensemble des établissements relevant de l’Académie, il a émis le souhait de faire de l’ AREF Fès-Meknès un modèle à suivre par les autres AREF du Royaume.

Le responsable du Centre régional du système d’information (CRSI) a, quant à lui, mis en exergue l’importance des clauses de cette convention et les perspectives prometteuses du projet. Et d’ajouter que les équipes de l’AREF sont prêtes pour une coopération fructueuse afin de donner toutes les chances de réussite au projet.