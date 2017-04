Congrès national et maghrébin d’endocrinologie : Des maladies endocriniennes et du diabète au féminin

Les travaux du 40ème Congrès national et du 14ème Congrès maghrebin d'endocrinologie, de diabétologie et de nutrition se sont ouverts, jeudi soir à Tanger, avec la participation de médecins spécialistes marocains, maghrébins et étrangers.

Organisé à l'initiative de la Société marocaine d’endocrinologie, diabétologie et nutrition (SMEDIAN), l’évènement, traitera des maladies endocriniennes et du diabète au féminin.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre scientifique, le président de la SMEDIAN, Lhassani Hamdoun, a indiqué que ce congrès réunira, quatre jours durant dans la ville du Détroit, des endocrinologues marocains et leurs confrères de la Fédération maghrébine d’endocrinologie et de diabétologie (FMED), qui a vu le jour depuis 14 ans à Marrakech.

Dans le même sens, Hamdoun a souligné l’importance du thème principal de cet événement scientifique, à savoir, "La diabétologie et l’endocrinologie au féminin", ajoutant que ce congrès se penchera sur plusieurs thématiques dont la détection du diabète chez la femme et l’endocrinologie, le diabète et la grossesse et les nouvelles technologies dans le traitement des nodules thyroïdiens, ainsi que le traitement des nodules par Endolaser.

Cette rencontre scientifique sera ponctuée de conférences sur plusieurs thématiques dont "La prise en charge du diabète pendant la grossesse" et "L’état des lieux au Maroc de la détection du diabète et sa prise en charge".

De même, des experts et des médecins spécialistes marocains et étrangers débattront d’autres thématiques, telle que, "La ménopause précoce chez la femme" et "La prise en charge diététique du diabète gestationnel".

Dans le même sens, les différentes modalités d’utilisation de l’insuline dans la prise en charge thérapeutique du diabète, ainsi que les moyens de prévention et de traitement des différentes complications de cette maladie seront au centre des travaux scientifiques de ce congrès.

Selon le président de la SMEDIAN, l’un des défis majeurs du 40ème Congrès national et du 14e Congrès maghrébin d’endocrinologie, diabétologie et nutrition est d’engager des travaux de recherche entre les différents pays maghrébins et d’élaborer des recommandations adaptées au contexte maghrébin et africain.

Cette édition maghrébine d’endocrinologie et de diabétologie se penchera aussi sur les troubles endocriniens chez les personnes atteintes de maladies mentales sévères et la présentation d’une étude sur l’obésité de la femme ainsi que certaines formes de cancers de la thyroïde.

Des experts maghrébins procéderont également à l’élaboration d’un consensus thérapeutique pour le traitement des troubles liés à l’hypersécrétion de la glande thyroïde.

Le prochain congrès de la SMEDIAN aura lieu, du 28 février au 3 mars 2018 à Marrakech, et sera jumelé à la 2ème édition du Congrès de la Société africaine d’endocrinologie, métabolisme et nutrition (SAEMN).