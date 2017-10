Condoléances de S.M le Roi à Habib El Malki

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, à la suite du décès de la mère de ce dernier, Hajja Khaddouj Bent Ahmed Ennabil.

Dans ce message, le Souverain exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à lui et aux autres membres de la famille de la regrettée.

“Tout en partageant votre peine suite à cette perte cruelle, nous implorons le Tout-Puissant de vous accorder patience et réconfort et d’avoir la regrettée en Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en son vaste Paradis”, conclut le message Royal.