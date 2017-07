Condoléances Royales à la famille de Abdelmjid Dolmy

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien international Abdelmjid Dolmy, décédé jeudi soir à Casablanca à l'âge de 64 ans.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande affliction la triste nouvelle de la disparition de ce joueur de talent, que Dieu l’ait en sa Sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste Paradis.

"En cette douloureuse circonstance, nous vous exprimons ainsi qu’à vos proches, et à travers vous à l’ensemble des amis et admirateurs du défunt et à toute la famille sportive nationale, les vives condoléances et les sincères sentiments de compassion, implorant le Très Haut de vous accorder patience et réconfort", indique le message.

Avec la disparition de Dolmy, ajoute le message, "le Maroc a perdu l’un de ses meilleurs footballeurs, reconnu pour ses grandes performances durant plus de 20 années, que ce soit au sein du club du Raja de Casablanca ou parmi la génération dorée de l’équipe nationale, au cours des années 70 et 80 du siècle dernier. Le défunt a été ainsi l’exemple du grand sportif, grâce à son talent et ses qualités techniques, ce qui lui a valu le surnom de Maestro, ainsi qu’à son engagement, son calme, son esprit sportif et sa grande combativité".

Le Souverain rend hommage aux qualités humaines du défunt, son humilité et sa sagesse, suscitant le respect et la considération des amoureux du sport, à l’intérieur des terrains tout comme ailleurs, et de tous les Marocains qui l’ont connu de près ou suivi son parcours footballistique jalonné de titres et de performances.

"Tout en partageant votre tristesse en cette douloureuse et imparable épreuve, nous vous exprimons notre bienveillance et notre haute sollicitude", souligne le message Royal implorant Dieu de répandre sur le défunt sa bénédiction et sa mansuétude, de l'accueillir dans son vaste paradis et de le rétribuer pour les services méritoires rendus à la Nation.

MAP