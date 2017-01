Jack Ma a convaincu 17 de ses amis d’investir dans sa vision d’une place de marché électronique, qu’il a nommée Alibaba. La compagnie, qui a rapidement attiré des membres des quatre coins de la planète, a recueilli des millions de dollars de diverses banques, incluant Goldman Sachs et Softbank. En 2005, Yahoo a payé 1 milliard $US pour 40% des parts de la compagnie.

Valeur nette : 20,7 milliards $US