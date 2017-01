Après avoir déménagé au Canada à l’âge de 17 ans, Musk, d’origine sud-africaine, a fréquenté l'Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, en tant qu’élève étranger. Il a laissé sa marque en co-fondant Pay Pal et a plus tard démarré la compagnie derrière la voiture électrique Tesla, en plus de l’entreprise aérospatiale SpaceX.

Valeur nette : 7,8 milliards $US