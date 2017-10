Colorado affiche une hausse de son résultat net au premier semestre

Sur les six premiers mois de 2017, le spécialiste de la peinture, Colorado, affiche un résultat net en progression de 11,1% à 34,3 millions de dirhams (MDH), a annoncé, récemment à Casablanca, le Senior Management de la société.

Cette performance a été réalisée grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires (CA), l’amélioration du taux de marge sur achats consommés et la bonne maîtrise des autres charges opérationnelles, a expliqué le Top Management de Colorado, lors de la présentation des résultats au titre du premier semestre 2017.

Malgré une conjoncture économique marquée par le ralentissement du secteur du bâtiment, les revenus de Colorado affichent une croissance de 7,4%, passant de 262,4 MDH au 30 juin 2016, à 281,8 MDH au S1 2017, rapporte la MAP.

Cette évolution, qui concerne tous les segments de peintures, est le fruit des efforts de la société en matière d’innovation, communication et diversification, expliquent des responsables de Colorado, lors d’une conférence de presse organisée à la Bourse de Casablanca.

S’agissant de la marge sur achats consommés, elle ressort en progression de 10,3% à 143,8 MDH. Cette augmentation est imputable à l’amélioration du taux de la marge à 51% du CA HT au 30 juin 2017 (contre 50% du CA HT au S1 2016), malgré les tensions ressenties par rapport aux prix de certaines matières premières, ont-ils relevé.

Pour sa part, le résultat d’exploitation (REX) enregistré au 30 juin 2017 s’établit à 51,5 MDH contre 54,9 MDH une année auparavant (-6,4%), sachant que le REX 2016 a été impacté positivement par des reprises ponctuelles sur créances irrécouvrables pour un montant de 7,4 MDH, souligne la même source.

Si l’effet des reprises en question est neutralisé, le REX à fin 2016 ressort alors à 47,5 MDH, d’où une évolution en 2017 de +8,2%, a-t-elle noté.

De son côté, le résultat financier allège son déficit à -3,66 MDH, versus -5,03 MDH au S1 2016 (+27,1%), suite notamment à la baisse des charges d’escomptes aux clients, tandis que le taux d’endettement s’établit, au 30 juin 2017, à 8,9% des capitaux permanents, contre 6,8% à fin 2016.

Soulignons que la première moitié de l’année a été marquée pour Colorado par l’obtention de la certification triple@ de la part de la Coface pour la troisième année de suite et du label "Or" de la Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers en tant qu’entreprise sans tabac pour la quatrième année consécutive.