Clôture du Sommet “Women In Africa” par l’élaboration des feuilles de route sectorielles

La 1ère édition du Sommet "Women In Africa" (WIA) a pris fin, mercredi à Marrakech, par l’élaboration des feuilles de route sectorielles précises dans 6 domaines clés pour la promotion de la femme africaine.

A l’issue de cet événement de trois jours qui a accueilli 394 intervenants issus de divers secteurs afin d’échanger autour du thème "Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines", des master classes et laboratoires de réflexion ont permis d’identifier des actions à mettre en œuvre et définir des feuilles de route sectorielles précises dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’entrepreneuriat, de la finance, de la nutrition et de l’eau.

Lors de ces ateliers de réflexion qui ont traité 6 thématiques clés pour l’Afrique, les spécialistes se sont imprégnés de leurs expériences pour proposer des solutions concrètes permettant l’accès à des positions de leadership pour les femmes africaines. Ainsi, 17 initiatives parmi 100 idées ont été mises en exergue par les participants, alors qu’uniquement 6 initiatives ont été sélectionnées, dont l’organisation s’est engagée à leur mise en œuvre et leur soutien.

Lors de cette cérémonie, un appel à candidatures a été, également, lancé auprès des dirigeantes africaines porteuses d’un projet d’investissement d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, tant pour la création que le développement de sociétés existantes.

Les projets sélectionnés devront démontrer la mise en valeur de la femme africaine au niveau économique, social et managérial, alors que les lauréates bénéficieront d’une adhésion de droit au "Women In Africa Club", d’un accompagnement en 2018-2019 pour mener à bien leur projet, ainsi que d’autres prix et récompenses.

A cette occasion, "Women in Africa" a récompensé le fondateur et président de l'Université d'Ashesi à Ghana, Dr. Patrick Awuah, pour la première édition du Prix African Man of the Year.

A travers ce prix, WIA souhaite mettre en lumière l’engagement exceptionnel d’hommes qui contribuent à promouvoir le rôle de la femme et prennent en compte le genre dans les paysages socio-économiques africains.

“Women in Africa" est une initiative mondiale sans précédent qui met les talents féminins au cœur de la création d'une Afrique inclusive et encourage les entreprises internationales et panafricaines à identifier, à rassembler et à former des talents féminins et des jeunes dynamiques sur le continent africain.

Les trois piliers de WIA sont WIA Institute, WIA Club et WIA Philanthropy.

Ce Sommet de trois jours comprend des conférences, des masterclasses et des laboratoires de réflexion collaboratifs qui explorent le leadership en Afrique à travers l'agriculture, l'énergie, l'entrepreneuriat, la finance, la nutrition et l’eau.