Clôture de la Foire agricole internationale de Dakhla

Le rideau est tombé sur les travaux de la deuxième édition de la FAID dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le wali de la région accompagné du président de la Chambre régionale d’agriculture, du directeur régional de l’agriculture et d’une importante délégation comprenant des élus, des éleveurs, des agriculteurs et de nombreux opérateurs économiques africains et européens.

Organisée par la Chambre d’agriculture de Dakhla-Oued Eddahab, cette nouvelle édition qui avait pour slogan «Nourrir l’Afrique – Nourrir le monde» s’est déroulée sous le thème : «La percée marocaine sur les marchés africains et leur impact économique sur la région : vision et perspective du futur hub africain». La FAID est une plateforme d’échanges et de rencontres réunissant tous les acteurs de l’écosystème, allant des professionnels aux institutionnels, en passant par les investisseurs, les chercheurs. Aussi, pour les initiateurs, à savoir la Chambre d’agriculture de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la rencontre, qui s’inscrit en droite ligne avec les directives de S.M le Roi Mohammed VI, milite pour la mutualisation de moyens et de partenariats gagnant/gagnant. Par ailleurs, la FAID consolide la vocation de Dakhla qui se positionne aujourd’hui comme un véritable hub africain. « Cette année, les Pays-Bas, grand importateur des produits agricoles marocains, sont l’invité de référence de cette nouvelle édition», ont indiqué les organisateurs. Sur trois pôles d’exposition de 1.000m2 chacun, les invités ont trouvé un espace dédié aux conférences, un autre consacré à la presse, un pôle animal et de nombreux stands de coopératives et d’animation.