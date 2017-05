Chelsea file vers le titre

Chelsea ne peut toujours pas se reposer sur ses lauriers: le leader s'est imposé à Everton (3-0) mais son poursuivant Tottenham reste à quatre longueurs après avoir battu Arsenal (2-0) dans le derby du nord de Londres, dimanche lors de la 35e journée de Premier League.

Dans le même temps, les deux clubs de Manchester ont été tenus en échec, à domicile contre Swansea pour United (1-1), à Middlesbrough pour City (2-2).

Dans la course à la Ligue des champions, les "Citizens" (4e avec 66 pts) ont toujours leur unité d'avance sur les "Red Devils" (5e avec 65 pts). Liverpool (3e avec 66 pts) pourrait en profiter pour creuser l'écart lundi à Watford.

Il ne se passait rien ou presque au Goodison Park d'Everton. Quelques tacles appuyés, quelques actions sans grande inspiration, et puis Pedro a oeuvré.

L'attaquant espagnol a délivré les "Blues" d'une superbe frappe de 20 mètres du gauche dans la lucarne de Stekelenburg (66).

Assommé, Everton ne s'en relevait pas: Cahill (79) puis Willian (86) achevaient les "Toffees".

Et voilà, Antonio Conte et ses hommes encore plus près du titre, avec quatre matches encore à disputer, dont trois à Stamford Bridge. Au programme: Middlesbrough, West Bromwich, Watford et Sunderland, déjà relégué. La voie royale?

Cette année, pas de "Saint Totteringham". Le jour où les supporters d'Arsenal fêtent l'assurance de terminer devant leurs voisins honnis au classement n'aura pas lieu.

Après leur victoire dans le dernier derby joué à White Hart Lane, les "Spurs" ont trop d'avance sur les "Gunners" pour être dépassés.

"Nous sommes en course pour le titre. Nous avons réduit l'écart sur Chelsea et maintenant nous avons un match important vendredi à West Ham", a réagi Pochettino. "Mais maintenant, le moment est à la fierté, car nous avons gagné le dernier derby (à White Hart Lane) et ça représente beaucoup pour nos fans."

Cette défaite n'enterre pas les espoirs de C1 du 6e, mais elle n'arrange pas sa situation: même avec un match en moins, Arsenal est désormais à six points du quatrième. "Ce sera très dur maintenant, mais nous devons nous battre", a reconnu Wenger.

Chez lui, Tottenham a dominé la partie face à un Arsenal inoffensif, trahi par un Özil fantomatique.

Si les "Spurs" ont gâché plusieurs grosses occasions en première période, ils ont plié le match en deux minutes peu avant l'heure de jeu.

Eriksen a d'abord éliminé Koscielny d'un crochet et son tir en angle fermé a été repris par Dele Alli (55). Ensuite, Kane a obtenu et transformé un penalty (58), scellant l'issue du match et la neuvième victoire de suite des "Spurs".

Manchester United a gâché une précieuse occasion de se hisser sur le podium après son nul chez les Swans.

Heureusement pour lui, le Top 4 ne s'est pas éloigné puisque Manchester City (4e) n'a pas fait mieux à "Boro".

ManU a cru tenir la victoire après le penalty de Rooney (45+3). Mais les "Red Devils" repartent finalement avec un dixième nul à domicile après l'égalisation de Sigurdsson sur un coup franc magistral (79).

Et pire peut-être pour José Mourinho, il a dû sortir ses défenseurs Shaw et Bailly, blessés, alors que l'essentiel de son arrière-garde est déjà à l'infirmerie. Sans compter Ibrahimovic, Mata et Pogba, dont le retour est prévu jeudi prochain.

"Nous avons perdu des joueurs et des points, donc oui, c'est un mauvais jour", a réagi Mourinho. "Nous n'avons pas l'air fatigué, nous sommes épuisés. On ne peut pas isoler cette performance du contexte: c'est notre neuvième match en avril. Ce n'est pas humain."

Un peu plus au nord, les "Citizens" ont à nouveau beaucoup gâché. A "Boro", les hommes de Pep Guardiola ont d'abord craqué sur une contre-attaque de Negredo (38).

Agüero a réussi à égaliser sur un penalty contesté (69), mais la défense mancunienne a une nouvelle fois lâché sur un ballon cafouillé par Caballero (77).

Heureusement pour les "Citizens", Jesus a sauvé les siens de l'humiliation (85): ManU reste pour l'instant derrière, mais ça chauffe pour "City".