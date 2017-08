Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Dalida

Le 16 février 1967, Dalida tente de mettre fin à ses jours en ingurgitant des barbituriques. Finalement retrouvée à temps par une femme de ménage, la chanteuse restera cinq jours dans le coma avant d'entamer une convalescence de plusieurs mois. Toute sa vie, celle-ci bataillera contre une profonde souffrance psychocologique, qu'elle aura de plus en plus de mal à dissimuler avec les années. Accumulant les tragédies (entre autres les décès de son père et de plusieurs de ses amants), l'Italienne finit par se donner la mort à l'âge de 54 ans, le 3 mai 1987.