Casablanca accueille le Salon international des technologies de l'eau et de l’assainissement

La 5è édition du Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement (SITeau) se tiendra, du 29 juin au 1er juillet à Casablanca sous le thème "Eau et changement climatique, pour une Afrique solidaire", ont annoncé, mardi, les organisateurs.

Organisée par la Coalition marocaine pour l'eau (COALMA), cette manifestation a pour objectifs de faire la promotion du concept de l’économie verte par l’eau, l’assainissement et l’énergie, diffuser les avantages et la valeur ajoutée de l’économie circulaire et informer sur les perspectives de formation et de recherche dans ce domaine ainsi que sur les nouveaux métiers y afférents, ont-ils fait savoir lors d’une conférence de presse à Casablanca consacrée à la présentation du Salon.

Le SITeau se propose également d’apporter sa contribution à la réflexion/action en matière d’eau en explorant l’interface entre l’eau et les changements climatiques notamment dans le continent africain en vue de proposer des solutions innovantes et des pistes de partenariats pour leur mise en œuvre.

Considéré comme un rendez-vous des acteurs de l’eau, ce Salon constitue une plateforme de rencontre favorable à la mise en relation des parties prenantes et des acteurs publics, privés, académiques et de la société civile nationaux et étrangers impliqués dans le secteur de l’eau, de l’assainissement, et de l’énergie par l’eau et pour l’eau, ont-ils relevé.

Conçu comme un événement multidisciplinaire, cette 5è édition du SITeau s’organise autour d’une conférence internationale à laquelle participeront plusieurs experts, chercheurs, membres d’organismes et institutions gouvernementales et non gouvernementales, des collectivités territoriales et des organismes de financement en vue de développer des échanges et des relations inter-entreprises avec les opérateurs économiques marocains et leurs homologues étrangers.

En parallèle, le SITeau organisera le 30 juin et le 1er juillet le Hackathon "Digital 4 Water" qui réunira des équipes transdisciplinaires qui seront invitées à développer un projet en lien avec la transformation digitale des métiers et des usages de l’eau en vue de proposer devant un jury de professionnels une solution adéquate qui impliquerait la reconfiguration des processus actuels et favoriser la transversalité.