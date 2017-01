Caravane médico-chirurgicale pluridisciplinaire à Bab Berred

9.607 personnes ont bénéficié d’une caravane médico-chirurgicale pluridisciplinaire, organisée du 29 au 31 décembre au profit de la population du cercle de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen.

Dans le cadre de cette caravane, un total de 2.665 examens de médecine généraliste et 3.348 de médecine spécialisée ont été prodigués, en plus de 71 examens complets IRM, 56 échographies pour grossesse, 11 mammographies, 82 cardiographies, 762 analyses médicales et 201 analyses de dépistage du VIH, indique un communiqué du ministère de la Santé.

En outre, 334 femmes ont bénéficié du dépistage précoce du cancer du sein, alors que 1.640 personnes ont assisté à des séances d’éducation et de sensibilisation en matière bucco-dentaire, relève le communiqué, ajoutant qu’une campagne de don du sang, organisée à cette occasion, a permis de collecter 104 sachets destinés à répondre aux besoins du centre régional de transfusion sanguine à Tanger.

Dans le volet chirurgical, la mobilisation du centre hospitalier provincial et des unités mobiles de chirurgie oculaire et des soins bucco-dentaires ont permis d’effectuer 141 opérations de la cataracte et 192 extractions dentaires.

L’opération a notamment permis le diagnostic de certains cas critiques et urgents, ayant nécessité 5 transferts via les ambulances et les unités mobiles de réanimation et une intervention de l’unité d’évacuation héliportée vers le centre hospitalier régional de Tanger.

Organisée par la direction régionale de la santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la délégation provinciale de santé à Chefechaouen, en partenariat avec les autorités provinciales et les instances élues, ainsi que l’Association marocaine médicale pour la solidarité et l’Association des médecins du secteur public à Tétouan, cette caravane a été également marquée par la distribution de lunettes de correction visuelle et des appareils auditifs.

Afin d’atteindre les objectifs fixés pour cette opération, souligne le communiqué, tous les médicaments et le matériel médical nécessaires ont été assurés (300.000 DH), en plus du carburant et du matériel d’entretien des moyens de transport mobilisés (12.500 DH).

Selon la même source, la réussite de cette caravane médicale, qui s’inscrit notamment dans le cadre des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI visant la prise en charge nécessaire des populations des régions subissant les vagues de froid, a été assurée par la mobilisation de l’ensemble des intervenants provinciaux et l’implication des acteurs locaux (autorités locales, élus et associations).