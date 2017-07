CDG Développement se retire du capital de Med Paper

La holding CDG Développement a cédé la totalité de ses actions dans Med Paper, société spécialisée dans l'industrie du papier et cotée à la Bourse de Casablanca, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). CDG Développement, représentée par son président Directeur général, Abdellatif Zaghnoun, a déclaré le 3 juillet 2017, avoir effectué un apport de 462.300 actions Med Paper au cours unitaire de 29,85 DH, franchissant à la baisse les seuils de participation de 33,33% et 20% dans le capital de la société Med Paper, indique un communiqué de l’AMMC. CDG Développement a également procédé à une cession de 358.631 actions Med Paper, en date du 3 juillet 2017, au cours moyen pondéré de 28,02 DH, franchissant à la baisse les seuils de participation de 10% et 5% dans le capital de la société Med Paper, relève la même source.

Suite à ces transactions, CDG Développement ne détient plus aucune action Med Paper, précise le gendarme de la Bourse. Dans le même sillage, la MAP rapporte que la société Aliken, représentée par Anas Sefrioui, a déclaré le 5 juillet 2017, avoir acquis sur le marché central, le 3 juillet 2017, 814.037 actions Med Paper, au cours moyen pondéré de 28,64 DH, franchissant à la hausse les seuils de participation de 5%, 10% et 20% dans le capital de ladite société. Suite à cette transaction, la société Aliken détient 814.037 actions Med Paper, soit 31,52 % du capital de ladite société, souligne le régulateur du marché des capitaux, notant que la société Aliken envisage d’arrêter ses achats sur la valeur Med Paper, dans les douze mois qui suivent le franchissement des seuils précités.

Au terme de l’exercice écoulé, Med Paper affiche des résultats en baisse par rapport à 2015. Toujours impacté par les perturbations que connaît le marché dues à la concurrence déloyale des exportateurs étrangers qui pratiqueraient, selon le management de la société, des prix dumping, le chiffre d'affaires de Med Paper affiche un recul de 18% à 83,3 millions de dirhams (MDH) en 2016. Intégrant un résultat financier de -9,9 MDH et un résultat non courant de 3,3 MDH, le résultat net aggrave ses pertes, passant de -20,2 MDH à -29,1 MDH.

Depuis le début de l’année, le titre Med Paper, qui a rejoint la cote casablancaise en 1998, s’est apprécié de 36,63%, contre une nette hausse de 159,40% une année auparavant et une progression de 77,04% depuis 2014.