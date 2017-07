Britney Spears Une maman célibataire épanouie

En une dizaine d’années, sa vie a été bouleversée. Fini les sorties, les excès, l’autodestruction. Britney Spears a appris à rééquilibrer sa vie, et à placer ses deux fils Jayden James, 10 ans, et Sean Preston, 11 ans, en tête de ses priorités. Leurs besoins passent bien avant sa vie propre sentimentale ou professionnelle. Dans une interview au magazine People, la princesse de la pop s’est confiée sur son quotidien de mère célibataire, qu’elle juge parfois difficile, mais le plus souvent épanouissant.

« Je crois que je n’ai rien connu de plus gratifiant que d’être maman et de voir mes fils grandir pour devenir de jeunes hommes», a expliqué Bribri. Et d’ajouter : «Mes enfants passent toujours avant tout le reste. »

Aujourd’hui âgée de 35 ans, Britney Spears a la garde de ses fils en alternance avec son ex-mari, Kevin Federline, dont elle s’est séparée en 2007. Les anciens partenaires sont restés en bons termes, et parviennent à élever les deux garçons dans l’amour et le respect mutuel. En revanche, la chanteuse avoue que concilier vie de famille et vie professionnelle n’est pas toujours simple. « Cela peut être un véritable défi, confie-t-elle. Mais je fais toujours de mon mieux pour organiser mon emploi du temps en fonction de ma famille dès que c’est possible. »

Complètement gaga de Jayden James et Sean Preston, Britney raconte : « J’aime simplement les regarder s’amuser, et courir avec eux dans tous les sens. On s’amuse tellement ! On aime beaucoup aller passer une journée à la plage. » Elle s’efforce aussi de leur enseigner des valeurs positives. « Je leur dit souvent que la beauté vient de l’intérieur », a-t-elle aussi raconté à People. Une maman décidément exemplaire !