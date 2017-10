Boxe : Ahmed El Moussaoui surclasse Carlos Molina

Le boxeur marocain Ahmed El Moussaoui a dominé l’ex-champion du monde, le Mexicain Carlos Molina, au terme de dix rounds, samedi soir à la salle du Zénith à Paris.

El Moussaoui a remporté aux points ce combat international qualificatif pour les ceintures intercontinentales et mondiales dans la catégorie des welters (66,7 kg) à l’unanimité des trois juges.

Le boxeur marocain a dévoilé ses intentions dès les premiers rounds imposant son rythme, avec des échanges précis, des directs et des contres.

Il a réussi à contrôler la distance, enchaîner les coups et exercer beaucoup de pression sur son adversaire, ce qui lui a permis de l’envoyer au tapis dès le deuxième round suite à une esquive et un direct. Le Mexicain s’est néanmoins ressaisi. Durant les rounds suivants, il a maintenu à distance son adversaire et continué à contrôler le combat jusqu’à la dixième et dernière reprise qu’il a abordé avec confiance.

Ahmed El Moussaoui a été déclaré vainqueur sur décision unanime des trois juges (98 à 91 – 98 à 93 – 96 à 93).

Cette victoire face à Molina, 34 ans, classé 25ème mondial, est la plus importante jusqu’à maintenant dans sa carrière. Elle lui permettra en effet de réaliser un bond significatif dans le classement mondial et d’aspirer à une ceinture intercontinentale ou internationale début 2018.

El Moussaoui avait entamé ses préparations en août dernier à Tétouan avant de rallier la France puis l’Espagne pour des entraînements intensifs.

Le pugiliste, 27 ans, classé 49ème mondial, avait été sacré à quatre reprises champion de France entre 2004 et 2007 en boxe amateur, et vice-champion d’Europe en 2008.

Devenu professionnel en 2009, il a ensuite raflé les ceintures française et européenne entre 2013 et 2015 et disputé la ceinture intercontinentale IBF, perdue en Nouvelle-Zélande, face à l’Australien Jeff Horn, actuellement premier du classement mondial.

El Moussaoui compte 31 combats professionnels à son actif, avec 27 victoires, 1 nul et 3 défaites.