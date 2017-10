Marilyn Manson



Le chanteur de rock gothique Marilyn Manson a renvoyé son bassiste, accusé par son ex-petite amie de l'avoir violée dans les années 1990, nouvelle illustration des répercussions causées par l'affaire Weinstein. Marilyn Manson a indiqué mardi qu'il avait décidé de "se séparer" du bassiste Jeordie White, Twiggy Ramirez de son nom de scène, également guitariste occasionnel du groupe. "Il sera remplacé pour la prochaine tournée. Je lui souhaite bonne chance", a-t-il déclaré via Twitter, sans plus d'explication. Ce renvoi intervient cinq jours après que Jessicka Addams, chanteuse de gothique elle aussi, connue pour son groupe Jack Off Jill, a accusé Jeordie White d'abus sexuels, y compris de viol, lorsqu'ils étaient en couple dans les années 1990.



Journées culturelles



La capitale américaine Washington abrite, du 26 au 30 octobre, les Journées culturelles et artistiques marocaines, qui se tiennent à l'emblématique "Washington National Mall", sous le thème "La magie du Maroc du Sahara à la mer". Cette manifestation se veut une occasion de promouvoir le Maroc comme pays du vivre-ensemble et modèle d'une fusion créative entre l'ouverture sur la modernité et l'attachement à ses fondements historiques et civilisationnels millénaires, ainsi que de célébrer le 240ème anniversaire de l'établissement des relations entre le Royaume et les Etats-Unis et de contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays.