Florence Darel

L'actrice française Florence Darel à affirmé jeudi au quotidien Le Parisien qu'elle aussi, à deux reprises, a repoussé les avances insistantes du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, au coeur d'un gigantesque scandale de harcèlement et d'agressions sexuelles. Elle est la quatrième actrice française à dénoncer le comportement de M. Weinstein, après Emma de Caunes, Judith Godrèche et Léa Seydoux.

L'actrice, qui a notamment joué dans des films d'Eric Rohmer, Claude Berri et Jacques Rivette dans les années 1990, a notamment relaté une rencontre en 1995. "Il s'est mis à me dire qu'il me trouvait très attirante et qu'il voulait avoir des relations avec moi. Je lui ai dit que j'étais très amoureuse de mon compagnon", rapporte Florence Darel. "Il m'a répondu que ça ne le gênait pas du tout et m'a proposé d'être sa maîtresse quelques jours par an. Comme ça, on pourrait travailler ensemble. En gros, si tu veux continuer en Amérique, passe par moi", poursuit la comédienne, qui a ajouté avoir alors répondu au producteur : "je suis désolée, il faut que je parte".



Lorie

Lorie se rêve en maman active. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Paris Match, la chanteuse qui sort son nouvel album Les choses de la vie après 5 ans d'absence dans les bacs a évoqué son désir d'enfant. A 35 ans, celle qui a rompu avec Roby Schinasi comme le révélait le magazine Closer, a cependant une condition. Elle veut pouvoir continuer à honorer ses nombreuses obligations professionnelles. "Je pense que je prendrai un petit peu de temps pour profiter de ce moment. Car oui, j'ai 35 ans et je n'ai toujours pas d'enfant! Ça serait une sorte de parenthèse enchantée mais je n'arrêterai pas", promet-elle. "J'ai trop besoin de m'épanouir dans mon métier. Être maman c'est bien, mais il faut aussi être une femme épanouie", assure-t-elle.