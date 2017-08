Beyoncé

La chanteuse Beyoncé, parmi les plus riches au monde, s'est engagée mardi à aider financièrement les victimes de la tempête qui ravage son Etat natal, le Texas. Dans une déclaration au journal de Houston, ville dont elle est originaire, la superstar de la pop a indiqué qu'elle discutait avec son équipe et son pasteur de Houston d'un "plan pour aider autant de gens que possible". La chanteuse - dont la fortune avec son mari, le rappeur Jay-Z est estimée à un milliard de dollars - n'a pas précisé quel montant elle envisageait de débloquer pour les victimes de la tempête qui a transformé en lac une partie de Houston et forcé des dizaines de milliers de personnes à abandonner leur maison. Le Texas est "dans mes prières", a simplement précisé Beyoncé à destination des plus de 100 millions de personnes qui la suivent sur Instagram.



Selena Gomez

Selena Gomez a eu la très mauvaise surprise de voir son compte Instagram piraté ! Si la chanteuse avait de quoi voir rouge, elle est loin d’être la seule victime de cet acte malveillant. Les contrevenants ne se sont pas contentés de s’introduire sur le compte de Selena Gomez, mais ils ont aussi pris le temps de publier des photos de son ancien petit ami Justin Bieber dans le plus simple appareil ! Si le compte de la jeune femme, le plus suivi d’Instagram avec 125 millions d’abonnés, a rapidement été bloqué après cette publication, le laps de temps a été suffisamment long pour que de nombreuses personnes y aient accès. Là où les hackers ont été un peu moins malins, c’est qu’ils ont fait de la publicité pour leur propre compte Instagram. Les grands moyens ne seront donc pas nécessaires pour les retrouver !