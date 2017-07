Adoption

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence de Saad Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret N° 2.17.373 relatif à l'aide publique à la production cinématographique étrangère, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Ce texte modifie les articles 1, 2, 7 et 8 du décret 2.12.325 du 28 Ramadan 1433 (17 août 2012 ) en fixant les conditions et les procédures d'aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma, à l’organisation des festivals de cinéma, à l'élargissement du cercle du soutien public à la production nationale pour toucher au domaine de la production étrangère, a indiqué M.El Khalfi dans un communiqué lu lors du point de presse hebdomadaire tenu à l'issue du Conseil de gouvernement.

L'élargissement de l'aide à la production étrangère aura un impact sur l'image du Royaume à l'international, l'attraction des investissements étrangers dans le domaine, les opportunités d'emploi, ainsi que sur l'expertise des ressources humaines nationales travaillant dans le secteur du cinéma, a noté le ministre délégué.



Patrimoine amazigh



La 5ème édition du festival Ait Hamane de la culture et l'art sera organisée du 4 au 6 août à Zagora par l’Association Ait Hamane pour le développement.

Le festival initié avec le soutien de l’assemblée provinciale et d’autres partenaires institutionnels et du secteur privé vise notamment à promouvoir l’action culturelle et à valoriser le patrimoine amazigh dans la région, indique un communiqué des organisateurs.

Selon la même source, l’objectif escompté consiste également à faire la lumière sur les dix années du processus de développement engagé dans la région.

Un programme riche et varié a été conçu pour l’édition 2017 avec notamment la présentation des prestations musicales et des danses d’Ahouach interprétées par plusieurs groupes artistiques.

Le programme prévoit également des sessions de formation dans divers domaines et des ateliers de sensibilisation sur les questions environnementales.

Au volet culturel, les organisateurs ont prévu une conférence, des expositions d’arts plastiques et de tapis en plus d’activités sportives et d’animation pour les enfants.