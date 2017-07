Stan Lee

Stan Lee, un des géants de la bande dessinée américaine, a reçu mardi un hommage digne de l'un des nombreux super-héros qu'il a fait naître, en mettant ses empreintes dans le ciment devant le TCL Chinese Theater d'Hollywood. Toujours taquin à 94 ans, le père de Spider-Man, Hulk, Iron Man et des X-Men, entre autres, a rigolé en affirmant qu'il "aurait demandé une augmentation", s'il avait su à quel point il était bon. "Je suis l'homme le plus chanceux du monde, parce que j'ai eu des amis. Et avoir les bons amis, des gens sur qui on peut compter et qui vous disent la vérité, ça fait tout", a déclaré l'homme qui a révolutionné la bande-dessinée américaine, et par extension la culture populaire du pays, dans les années 60.



Festival



La ville de Larache abritera, du 25 au 30 juillet, la 7ème édition du Festival international de Larache pour la culture, les arts et le patrimoine, avec la participation de 6 pays, à savoir le Qatar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, Madagascar, outre le Maroc. Placé sous le thème "Les régions du Royaume, des racines patrimoniales et des ponts culturels pour l'unité africaine", cet événement culturel vise à préserver l’identité culturelle marocaine authentique et le patrimoine immatériel du Royaume, et à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance, de coexistence et d’acceptation de l’autre dans sa différence.