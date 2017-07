Martin Landau

Martin Landau, acteur américain et star de la série télévisée "Mission Impossible", récompensé par un Oscar pour "Ed Wood" de Tim Burton, est mort samedi à Los Angeles, à l'âge de 89 ans, a annoncé dimanche son agent Dick Guttman. Originaire de Brooklyn, Martin Landau débute sa carrière dans les années 1950 à Broadway, et fait ses premiers pas au cinéma dans le film culte d'Alfred Hitchock "La mort aux trousses" en 1959. Il figure au générique de films comme "Cléopâtre", "La Plus grande histoire jamais contée" ou encore "Nevada Smith", avant de connaître un large succès grâce à la série télévisée "Mission : Impossible", dans laquelle il incarnait Rollin Hand. Il décroche en 1995 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Bela Lugosi dans le film de Tim Burton, "Ed Wood". Il avait auparavant été nommé deux fois aux Oscars, pour "Tucker" de Francis Ford Coppola (1988) et pour "Crimes et délits" (1989) de Woody Allen.

C'est à la télévision que le public avait pu le retrouver ces dernières années, dans les séries télévisées "Entourage" ou encore "FBI:Portés Disparus".



Akon



Le rappeur américano-sénégalais Akon a annoncé samedi à Dakar vouloir racheter 50% des parts de la plateforme de téléchargement de musique "Musik Bi", lors d'une conférence de presse commune avec le dirigeant de la société détenant la plateforme. A son lancement en février 2016 au Sénégal par le groupe Solution Informatique Durable (Solid), l'objectif de Musik Bi était de permettre à chacun, via un téléphone mobile ou un ordinateur, de télécharger, grâce à son crédit téléphonique, des titres musicaux, à écouter même sans connexion Internet. L'autre but était de lutter contre le piratage et d'œuvrer au développement social et économique des artistes.