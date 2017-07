Michael Jackson



Le chanteur américain Michael Jackson, décédé en 2009 à 50 ans, va faire son retour dans un film d’animation pour la télévision qui sera diffusé aux Etats-Unis aux alentours d’Halloween fin octobre, ont annoncé ses héritiers. Ce projet posthume intitulé “Michael Jackson’s Halloween” (Le Halloween de Michael Jackson) doit être diffusé sur la chaine CBS et des discussions sont en cours pour qu’il soit exporté. Ses héritiers ont lancé, avec plus ou moins de succès, plusieurs projets pour monétiser l’héritage d’un des chanteurs les plus vendus au monde. Ils ont notamment mis en vente son célèbre ranch de Californie, Neverland, après avoir envisagé de le conserver. Deux albums contenant des morceaux inédits ont été publiés depuis sa mort soudaine mais l’un d’entre eux, “Michael” sorti en 2010, a suscité la controverse. Certains se demandant si Jackson aurait voulu que des travaux inachevés soient publiés ou même si c’est bien lui qui chante.

Ray Phiri

Le chanteur et guitariste de jazz sud-africain Ray Phiri, célèbre pour sa participation à l’album “Graceland” de l’Américain Paul Simon, est décédé mercredi des suites d’un cancer du poumon à l’âge de 70 ans, a annoncé sa famille. Ray Phiri était le chanteur principal du groupe sud-africain Stimela et avait acquis une notoriété internationale avec Graceland (1986), un album enregistré en Afrique du Sud qui marqua les débuts de la world music. L’artiste est décédé dans un hôpital de la province sud-africaine du Mpumalanga (est), selon un porte-parole de la famille, Paul Nkanyane. “Il était mal ces derniers jours. Je lui ai parlé lundi et il se battait, mais malheureusement on ne pouvait plus rien faire pour lui”, a-t-il déclaré à la presse locale, “les médecins ont assuré avoir tout fait pour le sauver”.