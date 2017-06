Katy Perry

Katy Perry s'est livrée comme jamais à l'occasion d'un marathon télévisuel au cours duquel lequel elle a laissé des équipes de télévision la filmer chez elle durant quatre jours consécutifs, l'occasion de confidences sur ses épisodes dépressifs et sur sa guerre à distance avec Taylor Swift. La chanteuse américaine s'est volontairement soumise à cet épisode de télé-réalité dans le cadre de la promotion de son nouvel album, "Witness". Les fans étaient invités à la suivre dans sa maison de Los Angeles tout le week-end, jusqu'à lundi soir aux Etats-Unis. Ils ont pu voir la star de la pop cuisiner, dormir, faire du yoga, bichonner son chien Nugget et discuter avec plusieurs célébrités qui lui ont rendu visite. Mais malgré cette mise sous les projecteurs volontaire, la chanteuse a avoué avoir du mal avec l'attention dont elle est perpétuellement entourée. "J'ai construit cette personnalité de Katy Perry que tout le monde connaît, et c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent à moi ; c'est fantastique, mais c'est plus une façade", a dit la jeune femme, Katheryn Hudson de son vrai nom, lors d'une séance de thérapie où elle a fondu en larmes plusieurs fois.



Diddy

Le rappeur américain Diddy arrive en tête du nouveau classement Forbes des 100 célébrités les plus riches, devant Beyoncé et la créatrice de Harry Potter, J.K Rowling. Diddy, 47 ans, de son vrai nom Sean Combs et connu en début de carrière sous le nom de Puff Daddy, a récolté quelque 130 millions de dollars de revenus entre juin 2016 et juin 2017, grâce à sa dernière tournée Bad Boy Family Reunion, un partenariat avec une vodka et la vente d'un tiers de sa marque de vêtements, selon le classement publié lundi par le magazine. Il arrive devant la chanteuse Beyoncé, deuxième au classement avec 105 millions de dollars, essentiellement grâce à sa tournée achevée fin 2016, qui lui a rapporté quelque 250 millions de dollars.