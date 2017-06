Taylor Swift

La chanteuse américaine Taylor Swift, jusqu'à présent la plus connue des artistes boycottant le service d'écoute de musique en ligne Spotify, lui reprochant de dévaloriser le travail des artistes, a mis fin vendredi à son boycott. Tous les albums de la chanteuse de 27 ans, y compris le dernier à grand succès "1989", sont réapparus sur Spotify à minuit, heure de la côte Est des Etats-Unis (06h00 GMT vendredi).

Son agent a expliqué que ce retour, et l'apparition sur le premier site mondial d'écoute en ligne pour la première fois de 1989 célébrait les 10 millions de ventes de l'album dans le monde et ses 100 millions de ventes de titres aux Etats-Unis.



Roman Polanski

Quarante ans après avoir été violée à l'âge de 13 ans par le cinéaste Roman Polanski, Samantha Geimer devait se présenter vendredi dans un tribunal de Los Angeles pour demander à la justice américaine de mettre fin à l'affaire et de clore ce dossier.

Samantha Geimer, 54 ans, entend soutenir l'argument du cinéaste franco-polonais selon lequel il a déjà purgé sa peine pour ce crime datant de 1977, a déclaré à l'AFP l'avocat de Roman Polanski, Harland Braun. "Elle vient avec son mari parce qu'elle est fatiguée de cette affaire qui continue depuis 40 ans", a déclaré M. Braun. "Elle veut en finir avec ça". Le juge devra décider si la demande de Samantha Geimer peut être prise en compte dans cette affaire qui alimente une véritable saga depuis 40 ans.