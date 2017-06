Abdallah Bensmaïn

Le Laboratoire dililartice et le master didactique, littérature et langage organisent une rencontre avec le journaliste et écrivain Abdallah Bensmain qui présentera son livre : Alors l’information? Les journalistes parlent du journalisme... et d’eux-mêmes.

Les débats animés par Sanae Ghouati concernent aussi bien la chasse au scoop dans la presse que l’avenir de l’information à travers la formation et les nouveaux médias, l’éthique journalistique que le pouvoir réel ou supposé de la presse que l’on présente comme un quatrième pouvoir.

La rencontre aura lieu à la Faculté des lettres de l Université Ibn Tofail- Kénitra, le 9 juin de 13h à 17h.



Clooney

Mercredi matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies", a dit à l'AFP leur agent, Stan Rosenfield. "Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien", a-t-il poursuivi. "George a dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici quelques jours", ont plaisanté les jeunes parents, selon les propos rapportés par l'agent.

L'acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l'Homme de 39 ans se sont mariés en 2014 à Venise, George Clooney mettant ainsi fin à sa réputation de célibataire endurci. "Tout le monde va très bien, nous sommes aux anges", a déclaré à l'AFP Baria Alamuddin, la mère de l'avocate, qui était à la maternité aux côtés de sa fille quelques heures après la naissance. "Tout s'est très bien passé. Les bébés sont beaux et vont bien", a-t-elle expliqué.