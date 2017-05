Palmarès



• Le palmarès du 70ème Festival de Cannes, qui s'est clôturé dimanche soir:

• Palme d'or: "The Square" du Suédois Ruben Östlund

• Grand Prix: "120 Battements par minute" du Français Robin Campillo

• Prix de la mise en scène: "Les Proies" de l'Américaine Sofia Coppola

• Prix du scénario ex-aequo: "Mise à mort du cerf sacré" du Grec Yorgos Lanthimos et "You were never really here" de la Britannique Lynne Ramsay

• Prix du jury: "Loveless" ("Faute d'amour") du Russe Andreï Zviaguintsev

• Prix d'interprétation féminine: l'Allemande Diane Kruger pour "In The Fade"

• Prix d'interprétation masculine: l'Américain Joaquin Phoenix pour "You were never really here"

• Camera d'or: "Jeune Femme" de la Française Léonor Serraille

• Palme d'or du court métrage: "Xiao Cheng Er Yue" ("Une nuit douce") du Chinois Qiu Yang

• Mention spéciale du court métrage: "Katto" ("Le plafond") du Finlandais Teppo Airaksinen

• Prix spécial du "70ème anniversaire du Festival de Cannes": Nicole Kidman



Almodovar



Le président du jury cannois, l'Espagnol Pedro Almodovar a exprimé son enthousiasme et son émotion pour le film français "120 battements par minute", fresque sur les années sida en France, qui faisait partie des favoris pour la Palme d'or. "J'ai adoré", a affirmé le cinéaste espagnol, lui-même homosexuel, lors de la conférence de presse après la cérémonie de clôture de Cannes. "J'ai été très touché du début à la fin, et même après", a-t-il dit. "La majorité écrasante d'entre nous a aimé le film qui va être bien accueilli, c'est certain et on se souviendra de ce qui s'est passé dans ce pays il n’y a pas si longtemps", a-t-il ajouté. Le Français Robin "Campillo raconte l'histoire de héros qui ont sauvé de nombreuses victimes", a souligné Pedro Almodovar, très ému.