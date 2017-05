Colloque

Les participants à un colloque, tenu récemment à Rabat, ont mis en avant l'importance qui échoit à la poésie amazighe dans toute démarche visant la préservation du patrimoine culturel national, relevant que ses textes et poèmes, de par leurs rimes et structures, reflètent la richesse de la culture amazighe. Il appartient à tous de préserver l'héritage culturel amazigh et faire connaître ce patrimoine immatériel à la postérité afin de cimenter son existence et promouvoir son rayonnement, ont-ils ajouté lors de ce colloque organisé par l'Association Med-Atlantique pour le développement, la solidarité et le divertissement, sous le thème "La poésie et la créativité amazighe".



Parution

Le premier volume de l'ouvrage intitulé ''Du recueil d'Abbès Jirari'' de Mohamed Hmida vient de paraître à la maison d'édition Bouregreg, brossant le portrait du doyen de la littérature marocaine dans son aspect méconnu des personnes intéressées par sa production intellectuelle et littéraire: "Abbès Jirari le poète", en décrivant son expérience poétique qui met en lumière ses autres centres d'intérêt. Présentant l'ouvrage composé de 185 pages format moyen, Mohamed Hmida, chercheur et spécialiste de la littérature marocaine, a souligné que nombre de personnes n'identifient Abbès Jirari qu'à travers ses travaux de recherche académique dans le domaine des études littéraires marocaines, en tant que chercheur en littérature arabe, en pensée islamique, en tant que féru de l'art du Malhoun, mais Jirari le poète est resté dans l'ombre, connu de peu de personnes qui fréquentent son club littéraire ou qui ont eu l'occasion de l'écouter déclamer ses poèmes d'amour ou rendant hommage à la mémoire d'une personne qui lui est chère décédée. L'intérêt porté par le professeur Abbès Jirari à la poésie a balisé la voie vers la composition d’œuvres poétiques, a expliqué l'auteur qui a mis l'accent sur le don inné du doyen de la littérature marocaine pour la poésie, préférant s'exprimer en poèmes plutôt qu'en prose.