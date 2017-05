50 Cent

Le rappeur américain 50 Cent donnera dimanche un concert privé en présence des joueurs et du staff de l'AS Monaco, "pour fêter les excellents résultats des coéquipiers de Falcao", a annoncé mercredi le club, qui pourrait être officiellement sacré champion de L1 dans la soirée. Ce concert gratuit, qui aura lieu sur la Place du Palais en principauté, sera réservé aux abonnés du club ainsi qu'aux résidents monégasques, a précisé l'ASM sur son site internet.

En attendant, Monaco affronte mercredi soir Saint-Etienne au Stade Louis-II en match en retard de la 31ème journée de L1. Les joueurs seront officiellement sacrés champions de France de football en cas de match nul ou de victoire.



Taylor Swift

Depuis février, la chanteuse Taylor Swift, 27 ans, a tout fait pour rester discrète. Il semblerait désormais que nous sachions pourquoi: elle a un nouvel homme dans sa vie, et tenait à le cacher le plus longtemps possible.

D'après le Sun, il s'agirait de l'acteur britannique Joe Alwyn, 26 ans, qui avait obtenu le rôle principal du film d'Ang Lee, "Un jour dans la vie de Billy Lynn". Qualifié "d'étoile montante du cinéma" par le Hollywood Reporter, Joe vient également de terminer le tournage de "The Favourite", un drame historique dans lequel joue également Emma Stone.