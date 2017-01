Cinéma

La 9ème édition de la Tente cinématographique de Sidi Bennour sera organisée du 28 au 30 avril prochain, a annoncé l'Association Al Jaafaria pour le développement rural. La tente est organisée sous la supervision de la province de Sidi Bennour, avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM) et de la Commission de soutien aux festivals et aux manifestations cinématographiques, sous le signe "Le droit de la jeunesse rurale au cinéma et à la culture cinématographique", indique un communiqué de l’association, précisant que cet événement constitue une occasion idoine pour célébrer les films nationaux et leurs producteurs. Le programme de cette édition prévoit des projections de courts et longs métrages, des ateliers de formation en tournage, réalisation et montage, des rencontres avec des artistes et techniciens de cinéma, des hommages à des intellectuels, une compétition de films pédagogiques au niveau de la province, un cours en photographie encadré par l’artiste Daoud Aoulad Syad, en partenariat avec la Maison d’Italie au Maroc.



Projection

L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme (ARMCDH) entame ses activités prévues en 2017 par la projection de deux longs-métrages "Clash" du réalisateur Mohamed Diab et "Gus, petit oiseau, grand voyage" de Christian De Vita, et ce dans le cadre des jeudis du cinéma et des droits de l'Homme et des matinées enfants du mois de janvier. Soucieuse d'élargir la cible de bénéficiaires de ses activités de promotion de la culture des droits de l'Homme via le cinéma, l'ARMCDH a procédé à l'élargissement de son réseau dès le mois de janvier. Cette nouvelle programmation concerne également la ville de Kénitra où l'association présentera son nouveau programme en partenariat avec la Fédération des associations de Kénitra (FEDAK), indique un communiqué de l'ARMCDH.