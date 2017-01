MDR

La chaîne de télévision 2M diffusera le mardi 10 janvier courant, à partir de 21h30, le spectacle de Gala de Jamel et ses amis au Marrakech du rire 2016. Pour ce spectacle-évènement, Jamel est rejoint par ses amis pour repousser les limites de l’humour dans un show inédit.

De nombreuses stars de la comédie se produisent dans l’enceinte du prestigieux palais Badii et devant plusieurs milliers de spectateurs, dont Anne Roumanoff, Franck Dubosc, Fastah Bouyahmed, Alban Ivanov, Les Fils Monkey, Marc-Antoine Le Bret, Ahmed Sylla, Dj Abdel, Elie Semoun, Younes, ou encore Bambi et Waly Dia.



Galerie d'art

L’infrastructure culturelle et artistique de la ville d'Essaouira vient de se renforcer le week-end dernier par l'inauguration d’une nouvelle galerie d’art et d’exposition, à l'initiative de l'artiste-peintre français Didier Spindler. Ce nouvel espace culturel, installé au cœur de la médina, a pour vocation de mettre à l'honneur l'art sous toutes ses formes.

Logée sur deux étages, la galerie permettra aux passionnés des arts plastiques de découvrir les œuvres d’artistes marocains et étrangers de divers horizons, courants et styles. Baptisé "Caravane", cet espace d’exposition, qui vient s’ajouter à la pléthore de galeries d’art que compte la cité des alizés, est de nature à contribuer au rayonnement culturel de cette belle ville portuaire.