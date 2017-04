Bonnes perspectives pour la campagne agricole dans l’Oriental

La campagne agricole 2016-2017 s'annonce sous de bons auspices dans la région de l’Oriental, grâce aux conditions climatiques favorables et à une bonne répartition spatio-temporelle des précipitations, assure la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de l’Oriental.

Les signes d’une saison agricole "exceptionnelle" sont apparus depuis fin octobre et novembre derniers avec les fortes précipitations qui se sont poursuivies en décembre, janvier et février pour atteindre une moyenne régionale de 244 mm à fin mars 2017, soit une hausse de 87% par rapport à la même période un an auparavant, a indiqué la même source.

Ces dernières précipitations ont contribué à l’augmentation de la demande des semences sélectionnées, a noté la DRA, précisant qu’un total de 98.400q de ces produits a été commercialisé, réparti entre blé tendre (70%), orge (24%) et blé dur (6%).

Au détail, rapporte la MAP, la surface réservée à la culture des céréales s’est élevée à 435.700 Ha, en progression de 54% par rapport à la campagne précédente, relève la DRA de l’Oriental, ajoutant que 35% de cette surface a été dédiée au blé tendre, 12% au blé dur et 53% à l’orge.

De même, les précipitations ont eu aussi un impact positif sur les cultures betteravières dont la surface cultivée a atteint 5.016 Ha, soit plus de 100% du programme mis en place.

En effet, plusieurs mesures ont été prises pour accompagner cette culture, fait savoir la direction, notant qu’il s’agit de fournir l’ensemble des intrants agricoles nécessaires, tel que l’usage des semences, des pesticides, de techniques développées d’irrigation, ainsi que de l’encadrement des producteurs durant l’ensemble des étapes de production.

La surface cultivée se répartit sur les provinces de Berkane (1.465 Ha) et Nador (3.550 Ha), indique la même source.