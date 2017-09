Bonne résilience de l’OCP face à la baisse des cours du phosphate

Au titre des six premiers mois de l'exercice 2017, l'Office chérifien des phosphates (OCP) réussit à maintenir sa position de leader mondial sur le marché et ce, en dépit d'un contexte international difficile, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l’occasion de la publication des comptes semestriels 2017 de l’OCP, les analystes financiers mettent en avant une progression de 6,9% du chiffre d'affaires consolidé de la Société à 23,2 milliards de dirhams (MMDH), profitant d'une hausse de 28% des revenus de la roche et de 17% de ceux des engrais, minimisant l'impact de la baisse des prix enregistrée sur la période, rapporte la MAP.

Cette performance reste également attribuable à des ventes record à l'export notamment en Afrique (40% des exportations d'engrais) et principalement des engrais premium dont les écoulements à l'international ont connu une progression de 44% sur l'ensemble des régions, ont-ils expliqué.

De son côté, l'excédent brut d’exploitation (EBE) enregistre une quasi-stagnation (-0,1%) à 5,9 MMDH et ce, en dépit de l'augmentation des volumes de ventes, la baisse des coûts des matières premières ainsi que l'amélioration des coûts de production grâce à la montée en puissance du pipeline (économies réalisées de 807 millions de dirhams -MDH- contre 436 MDH au S1 2016), ces derniers n'étant pas suffisants à compenser la baisse des prix sur les marchés internationaux.

La marge d'EBITDA perd ainsi 1,8 point pour s'établir à 25,5%, mais demeure largement supérieure à celle des autres concurrents sur le marché (20% en moyenne).

Le premier semestre a également connu la mise en service de nouvelles installations, dont les amortissements y afférents ont affecté le résultat opérationnel de la Société qui recule de 21,8% par rapport à la première moitié de 2016 à 3 MDH, pour une marge d'exploitation de 13,1%, poursuit la même source.

Au volet bilanciel, les analystes de BMCE Capital Bourse notent un alourdissement de l'endettement net de la Société de 12,8% comparativement à fin 2016 à 42,9 MMDH pour un ratio de solvabilité Dette nette sur EBE de 3,45x et des charges d'intérêts sur EBE de 5,9%. En termes de perspectives, l’OCP s’attend à une augmentation de la consommation de la part des principaux marchés d’importation, à savoir l’Inde, l’Amérique Latine et l’Afrique, durant le second semestre 2017.