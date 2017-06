Bolt : Je suis excité à l’idée de regarder qui va être le prochain champion olympique sur 100 et 200 m

“J’ai fait tout ce que je voulais faire”, a déclaré lundi à Ostrava la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt, qui s’apprête à prendre sa retraite, sans regrets, à l’issue de la saison.



Y a-t-il un petit doute qui traverse votre esprit au sujet de votre retraite et est-il possible que vous reveniez sur votre décision?

“Non, je ne pense pas. Cela a été une grande carrière, j’ai apprécié les hauts mais aussi les bas, toute l’expérience que j’ai acquise, les joies et les peines. J’ai fait tout ce que je voulais faire et maintenant c’est la fin. Je n’ai pas de problème avec ça. Je reviendrai l’année prochaine à Ostrava mais juste pour regarder, être au milieu du public et voir la jeune génération monter.”



Quel a été le critère dans le choix des meetings pour votre dernière saison?

“La première chose était de savoir si j’étais en forme. Cela a été dur à organiser car la plupart des meetings sont programmés après les Mondiaux. Pour moi, il n’y avait donc pas beaucoup d’options. Mais je savais que je viendrai à Ostrava.”



Comment peut-on imaginer votre vie lors des Jeux 2020 à Tokyo? Entraîneur? Consultant TV?

“Je n’en ai aucune idée. Mais je suis excité à l’idée de m’asseoir et de regarder qui va être le prochain champion olympique sur 100 et 200 m. Il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent avec un gros potentiel et ça va être intéressant pour moi de voir ça. Mon coach me pousse durement pour que je devienne entraîneur et l’année prochaine je serai pas mal aux côtés de son groupe d’athlètes. Je ne serai pas coach mais j’observerai beaucoup. Faire de la TV? Je ne suis pas sûr même si je sais que beaucoup de gens ont des projets pour moi.”



Arrêterez-vous votre carrière à la fin de la saison ou juste après les Mondiaux?

“On n’a pas discuté avec mon coach pour savoir si je devais arrêter juste après les Mondiaux ou pas. On verra ce qui se passe.”



Qu’est-ce qui vous manquera dans cette vie d’athlète?

“La compétition. Surtout quand je verrai des jeunes monter, ça me manquera de me confronter à eux. Après il y a aussi les fans qui me manqueront. Ce sont eux qui vous encouragent et vous donnent de l’énergie.”



Qu’avez-vous pensé de votre première course de l’année en Jamaïque, début juin?

“Je ne sais pas quel mot choisir mais c’était dur pour moi. J’étais vraiment très nerveux, c’était ma dernière compétition là-bas, il y avait mes amis, ma famille. Ma course n’a pas été bonne, j’ai fait un mauvais départ et rien n’a marché. Je sais qu’avec le temps, je serai meilleur et prêt pour les Mondiaux.”



Avez-vous été surpris de la victoire de Justin Gatlin aux sélections américaines?

“J’ai été surpris qu’il gagne les +Trials+, parce qu’il y avait de sacrés jeunes autour de lui. Je m’attendais à ce qu’il finisse dans les trois premiers. Mais ça montre que Justin Gatlin est un vrai compétiteur et il le prouve chaque année.”

L’athlétisme connaît de nombreux soucis avec le dopage, la corruption. Qu’est-ce qui peut être fait pour le sauver?

“Ce sport a été confronté à beaucoup de problèmes ces dernières années. Mais Seb Coe (président de la Fédération internationale, ndlr) fait du bon travail et essaye de rendre l’athlétisme plus transparent sur les questions de dopage et de corruption. C’est la meilleure voie à emprunter. La compétition n’a jamais été aussi forte, il y a des jeunes qui arrivent. Le seul problème c’est le dopage. Si on arrive à résoudre ce problème, alors les gens pourront de nouveau avoir confiance en l’athlétisme.”