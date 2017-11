Benchikha démissionne et Zaki sur la sellette

L'Olympic de Safi s'est imposé à domicile face à l'Ittihad Tanger par 1 but à 0, vendredi en match comptant pour la huitième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. L'unique réalisation des Mesfiouis a été inscrite par Hamza Khabba à une minute de la fin du temps réglementaire de la première période.

Au terme des matchs avancés pour vendredi, l'OCS s'installe provisoirement en tête du championnat avec 13 points, en attendant les matchs du Hassania (12 points), du Raja de Casablanca, du Difaa d'El Jadida et de l'AS FAR, ex-æquo avec 11 points.

De son côté, l'IRT stagne à la 11è place avec 8 points. Cette défaite a compliqué les choses pour le coach de l’IRT, Badou Zaki, plus que jamais sur la sellette puisque son avenir devrait se décider aujourd’hui.

Vendredi en ouverture de cette journée, le Moghreb de Tétouan s'est incliné face au Chabab Rif d'Al Hoceima (0-2), dans un match disputé au stade municipal de Larache.

Ayoub El Mallouki a ouvert le score pour les visiteurs à la 18è minute de jeu, avant que Youssef Ben Ali ne double la mise six minutes plus tard.

Cette victoire permet au CRA de se hisser à la 11è place, aux côtés de l'IRT avec 8 points, alors que le MAT, toujours à la recherche d'une première victoire, est lanterne rouge, avec une seule unité.

Cette nouvelle défaite a poussé le coach du MAT, Abdelhak Benchikha, à présenter sa démission au bureau dirigeant.