Ben Affleck et Jennifer Garner vont bel et bien divorcer

Début mars, on apprenait par la presse américaine que Ben Affleck et Jennifer Garner, 44 ans tous les deux, renonçaient à divorcer. Le retour de flamme de l'emblématique couple hollywoodien aura été de courte durée. TMZ annonce aujourd'hui que les deux stars ont déposé les papiers nécessaires au divorce et qu'elles vont bel et bien mettre un terme à leur mariage. Séparés depuis près de deux ans, ces parents de trois enfants (Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans)) ont tenté de rester unis dans l'adversité. A l'annonce de leur séparation et du dépôt des papiers par Jennifer Garner, le couple avait assuré qu'il resterait sous le même toit pour le bien des enfants et ne se déchirerait pas, à l'inverse des Brangelina plus récemment. Après des séances de thérapies de couple, une cure de désintoxication pour Ben Affleck, le couple va pourtant bien divorcer. Selon TMZ qui révèle l'information en exclusivité, les Garfleck ont déposé les papiers ensemble et sans avocat.

C'est Jen qui a déposé la demande et la réponse de Ben collait totalement à ses exigences. Les deux acteurs demandent ainsi la garde partagée des trois enfants, le tout dans une ambiance "super amicale", précise le site People.