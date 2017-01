Ben Affleck a “payé le prix de sa célébrité”

Alors qu'il est en pleine promotion pour son tout nouveau film, "Live By Night", Ben Affleck s'est récemment confié au magazine «The Guardian» sur le prix qu'il a dû payer à cause de sa célébrité. Il a ainsi tenu à évoquer ses erreurs passées, dont ses problèmes d'alcool et de jeux, alors qu'il était en couple avec Jennifer Lopez. Des erreurs qu'il met sur le compte d'une notoriété difficile à gérer: "J'ai toujours eu une idée forte à propos de mes valeurs et de la direc¬tion que je souhai¬tais prendre", a-t-il confié à «The Guar¬dian». "Et puis je suis devenu célèbre et ça m'a complètement retourné pendant quelques années. Quand vous êtes un jeune dans la vingtaine, vous faites des erreurs et vous apprenez de celles-ci. J'ai fait des erreurs, mais devant tout le monde au lieu de garder ça en privé. Quand je me rappelle certaines choses du passé, ça me fait grima¬cer, mais j'ai toujours essayé de bien trai¬ter les gens. Mes parents m'ont inculqué ça, et les erreurs que j'ai faites étaient juste du genre très embar¬ras¬santes".

Aujourd'hui, l'acteur et père de trois enfants est en paix avec lui-même. Il est parvenu à combiner sa vie de famille et sa carrière, et s'estime heureux malgré les intrusions de la presse dans sa vie privée: "Je suis chanceux. Mes rêves les plus fous se sont réalisés [même] si la presse est intrusive et malhonnête, et que tu dois faire avec ce genre d'inconvénients. Je suis en paix avec le prix que j'ai payé, mais je ne suis pas en paix lorsque cela envahit l'espace de mes enfants. [...] J'essaye de les protéger au mieux", a-t-il ainsi expliqué.