“Bahri Dima Clean”, une initiative pour la protection du littoral marocain

Le coup d'envoi de la 7ème édition de la campagne "Bahri Dima Clean", une opération annuelle de nettoyage des plages ayant pour but la sensibilisation et la mobilisation pour la protection du littoral a été donné, dimanche à Casablanca,.

Initiée par l’Association Bahri, en partenariat notamment avec ce département, cette opération a enregistré la participation de quelque 200 enfants qui s'en sont donnés à coeur joie pour collecter les déchets et nettoyer la plage d'Aid Diab, comme ils ont eu droit à des ateliers de recyclage et d’autres activités d’animation

Ce genre d’initiatives selon la secrétaire d'Etat chargée du Développement durable contribue à la sensibilisation des générations futures à l'importance de la préservation des plages, soulignant que les actes de civisme et le respect de l’environnement doivent leur être inculqués à la maison comme à l’école rappelant à l’occasion que le gouvernement a mis en place un plan quinquennal en faveur de la société civile et des jeunes pour contribuer ensemble à la protection de l’environnement.

De son côté, le président de l’Association Bahri, l'écologiste Saad Abid, considère que le citoyen marocain doit se réapproprier l’espace public et avoir la fibre environnementale et le sens de patriotisme, ajoutant que les enfants qui participent à cette opération bénéficient d’ateliers de sensibilisation et de formation, notamment aux méthodes de recyclage.

Le point d'orgue de cette manifestation est l’accueil réservé à Karim Guerch et Lucille Cassan, deux jeunes qui ont fait le trajet Toulouse-Casablanca à vélo et sans produire de déchets.

Karim Guerch a déclaré à la MAP que cette initiative traduit un défi écologique d’une jeune Française et d’un jeune Marocain pour souligner le caractère planétaire de l’enjeu climatique et rappeler la nécessité de solidarité entre les peuples sur les questions de l'écologie et de promotion d'un mode de transport durable.

Les organisateurs de l'événement ont, d'autre part, lancé une unité mobile d’éducation à l’environnement et au développement durable et une "Caravane verte", outre l'installation d'un stand de sensibilisation aux défis du milieu marin, en particulier, et de l’environnement en général.