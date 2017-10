BMCE Bank of Africa et la BERD organisent des workshops

BMCE Bank of Africa et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont organisé du 12 au 13 septembre dernier, en partenariat avec l’Union européenne, un atelier de formation portant sur les crédits documentaires au sein de BMCE Bank of Africa Academy à Casablanca.

Cet évènement, qui est le deuxième en son genre, s’inscrit dans la continuité de l’assistance technique fournie par la BERD dans le cadre du Trade Facilitation Programme. Il a été animé par Claude Cagnoncle, expert international jouissant de plus de 40 années d’expérience dans le domaine du Trade Finance.

C’est ainsi que les chargés d’affaires entreprise et les chargés d’opérations à l’international ont bénéficié de cet atelier articulé autour des variantes, mécanismes et modes de gestion des crédits documentaires. L’évènement était aussi une occasion d’échanges autour de cas concrets et une opportunité de débattre des dernières pratiques internationales en matière de crédit documentaires, conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale.

« La BERD valorise énormément l’excellente coopération avec BMCE Bank of Africa sur les projets pilotes de renforcement des capacités. Les formations portant sur le Trade Finance sont très importantes pour faciliter le commerce international et régional. La BERD fournit une assistance pour combler l’écart de compétences en constante évolution et ce à travers les formations extrêmement importantes pour le développement et l’évolution du commerce international », a souligné Kamola Makhmudova, Senior Banker – responsable du Trade Finance Education Programme.

A signaler qu’un troisième Workshop est prévu pour le 31 octobre et le 1er novembre 2017 en faveur des collaborateurs BMCE Bank of Africa (siège et réseau Maroc). S’ensuivra un autre atelier courant 2018 qui sera, cette fois-ci, étendu au personnel des filiales africaines.