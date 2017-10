BMCE Bank lance la troisième édition de sa Caravane au profit des auto-entrepreneurs, commerçants et artisans

BMCE Bank va à la rencontre des auto-entrepreneurs, commerçants & artisans dans l’objectif de tisser des liens de proximité et de renforcer la relation de confiance et de transparence avec cette cible. Cette tournée s’étale sur 24 jours d’animation avec des convois de 10 véhicules qui sillonnent 27 villes du Royaume.

Lors de ces rencontres, les experts de la banque se mettent à la disposition des auto-entrepreneurs, commerçants & artisans pour les sensibiliser aux avantages juridiques, sociaux et fiscaux de leur statut et aussi présenter les offres promotionnelles avantageuses à travers des conseils personnalisés ; notamment : les forfaits BMCE PRO Privé, BMCE Pro Business et BMCE TPE destinés aux commerçants & artisans avec 3 mois offerts pour toute souscription.

Aussi, les auto-entrepreneurs (AE) profitent de la gratuité d’inscription au Registre national de l’auto-entrepreneur (RNAE) et du package personnalisé «Hissabi Pro» à tarif unique et à conditions favorables.

Mounir Jazouli, directeur communication et médias de BMCE Bank, a déclaré à l'occasion du lancement de la troisième édition : «Les deux précédentes éditions de la Caravane des auto-entrepreneurs, commerçants & artisans ont connu un grand succès et ont enregistré un bilan exceptionnel : Une centaine de conseillers et experts ont sillonné 40 villes via 25 voitures pendant 65 jours, soit plus de 17.000 km parcourus et plus de 250.000 personnes rencontrées. Ces résultats satisfaisants associés à l'intérêt de la cible et l'engouement pour cette action de proximité et de sensibilisation nous ont encouragés pour lancer une troisième édition et faire de cette caravane un rendez-vous régulier». Pour rappel, depuis le lancement de ce statut, BMCE Bank multiplie les actions de sensibilisation sur le statut AE. Ainsi, plus de 2000 auto-entrepreneurs ont été accompagnés et plus de 70 séminaires ont été organisés dans plusieurs villes du Royaume. Par le biais de ces actions de proximité à forte valeur ajoutée, BMCE Bank se positionne comme un acteur clé dans le développement de l’entrepreneuriat.